Samanyolu Haber /Gündem / Oktar operasyonunda gözaltına alınan polis bakın kim çıktı... /25 Temmuz 2018 03:14

Oktar operasyonunda gözaltına alınan polis bakın kim çıktı...

Oktar operasyonunda gözaltına alınıp adli kontrolle bırakılan polis memuru Özdemir Uygun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıktı.

SHABER3.COM

Adnan Oktar Operasyonunda tutuklananların sayısı 169'u bulurken, gözaltına alınıp adli kontrolle bırakılan isimlerden biri dikkat çekti.

Odatv'nin haberine göre, gözaltına alınıp adli kontrolle bırakılan şüpheliler arasında polis memuru Özdemir Uygun da var.

Özdemir Uygun'un adını kritik kılan ise yaptığı görev. Uygun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun korumalığını yapıyordu.

Yargının bu denli kritik bir  isminin korumasının, Oktar bağlantısıyla gözaltına alınıp hakkında adli kontrol tedbiri alınması, kafaları karıştırdı.

Casusluktan, organize suç örgütüne kadar çeşitli iddialarla tutuklanan bir yapılanmanın yargının en kritik unsurlarına bu denli yaklaşması bir güvenlik zaafiyeti olarak değerlendirdi.

Odatv, söz konusu iddiayı Emniyet ve Yargı kulislerinden teyid etti.

Söz konusu gözaltı, Oktar operasyonunun önümüzdeki günlerde gidebileceği yerler konusunda kafaları karıştırdı.

O SAVCIDAN ODATV’YE AÇIKLAMA

Haberin ardından Odatv'ye avukatı aracılığıyla açıklama yapan Hadi Salihoğlu, korumasının Oktar operasyonunda şüpheli olmasının kendi adıyla yan yana anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Salihoğlu’nun avukatı "Müvekkilimin haber konusu ile ilgisi bulunmamasına rağmen haber içeriğinde müvekkilimin adı defalarca kez kullanılmış, mesleki geçmişi paylaşılmış ve adeta algı yaratılmaya çalışılarak söz konusu soruşturmada hedef gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başladı. Salihoğlu; Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de  çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinin ardından İstanbul Bölge Başsavcısı oldu. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oktar operasyonunda gözaltına alınan polis bakın kim... Sonraki Haber >>

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

İşte gerçek keramet

İşte gerçek keramet

İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Kardeşliğin Kerameti

Kardeşliğin Kerameti

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:55:10