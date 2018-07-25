Oktar operasyonunda gözaltına alınan polis bakın kim çıktı...

Adnan Oktar Operasyonunda tutuklananların sayısı 169'u bulurken, gözaltına alınıp adli kontrolle bırakılan isimlerden biri dikkat çekti.





Odatv'nin haberine göre, gözaltına alınıp adli kontrolle bırakılan şüpheliler arasında polis memuru Özdemir Uygun da var.





Özdemir Uygun'un adını kritik kılan ise yaptığı görev. Uygun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun korumalığını yapıyordu.





Yargının bu denli kritik bir isminin korumasının, Oktar bağlantısıyla gözaltına alınıp hakkında adli kontrol tedbiri alınması, kafaları karıştırdı.





Casusluktan, organize suç örgütüne kadar çeşitli iddialarla tutuklanan bir yapılanmanın yargının en kritik unsurlarına bu denli yaklaşması bir güvenlik zaafiyeti olarak değerlendirdi.





Odatv, söz konusu iddiayı Emniyet ve Yargı kulislerinden teyid etti.





Söz konusu gözaltı, Oktar operasyonunun önümüzdeki günlerde gidebileceği yerler konusunda kafaları karıştırdı.





O SAVCIDAN ODATV’YE AÇIKLAMA





Haberin ardından Odatv'ye avukatı aracılığıyla açıklama yapan Hadi Salihoğlu, korumasının Oktar operasyonunda şüpheli olmasının kendi adıyla yan yana anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.





Salihoğlu’nun avukatı "Müvekkilimin haber konusu ile ilgisi bulunmamasına rağmen haber içeriğinde müvekkilimin adı defalarca kez kullanılmış, mesleki geçmişi paylaşılmış ve adeta algı yaratılmaya çalışılarak söz konusu soruşturmada hedef gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.





HADİ SALİHOĞLU KİMDİR





Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başladı. Salihoğlu; Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinin ardından İstanbul Bölge Başsavcısı oldu.



