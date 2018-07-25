Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan, 25 Aralık'ta oğlu Bilal'in evden alınacağından korktu' /25 Temmuz 2018 18:16

'Erdoğan, 25 Aralık'ta oğlu Bilal'in evden alınacağından korktu'

Cezaevinde itirafçı olan ancak tahliye edilmeyen eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur mahkemede ifade veriyor.

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Okur, yüz sayfanın üzerindeki ifadesini duruşmada okurken özellikle 17 Aralık 2013'te yapılan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu nasıl akamete uğrattıklarını anlattı. 

Eski HSYK'da hakim ve savcıların atama, tayin, yer değiştirme gibi işlemlerine bakan kritik 1. Daire Başkanlığı yapan İbrahim Okur,  dönemin Başbakanı Erdoğan’ın 17 Aralık Soruşturması’nda oğlu Bilal Erdoğan’ın da evden alınmasından korktuğunu söyledi.

2013’de yaşanan operasyon sürecinde yaşananları da ayrı başlık altında anlatan İbrahim Okur, olayı 17 Aralık sabahı saat 08.00 sularında daireye giderken yolda Sadullah Ergin’nden gelen telefonla öğrendiğini söyledi.

18 Aralık akşamı Müsteşarın makamındayken Başbakanın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kriptolu telefonuyla kendisini Başbakan Erdoğan ile görüştürdüğünü anlatan Okur, şunları kaydetti:

“İstanbul’da olan Başbakanımızın yanında Efkan Ala ve Sadullah Ergin de vardı. Başbakanımızla yaptığım bu görüşmeden sonra olayın görünen boyutu dışında arka planı olduğunu anladım. Zekeriya Öz’ün Kısıklı’ya baskın yapıp Bilal Erdoğan’ı almaya gelebileceği endişesi vardı. Bu görüşmeden sonra ben Turan Çolakkadı’yı Birol Erdem’in makam telefonundan bağlatıp konuyu görüştüm. ‘Zekeriya Öz’ün yanlış bir iş yapmasına müsaade etmemesini, gerekirse emniyete bu soruşturmada kendi imzası olmayan tek imzalı talimatları yerine getirmemesi noktasında yazı yazmasını’ söyledim. Turan Çolakkadı o gece böyle bir talimat verdi” dedi.

Okur, savcı Muammer Akkaş’ın düzenlediği 25 Aralık operasyonuna dair de konuştu. Bilal Erdoğan ve çok sayıda işadamını kapsayan operasyon sırasında devreye girdiğini anlatan Okur, soruşturma savcısı Akkaş’ın görevden alınması kararının da Başbakanlık’ta Başbakan Erdoğan ile bakanlar Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Efkan Ala ve Sadullah Ergin’le yapılan özel bir toplantıda alındığını söyledi.

kronos
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