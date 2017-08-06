Almanya'da dört Türk imama yasak

Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği'ne (DİTİB)'ye yönelik ajanlık soruşturmaları bir yandan sürerken Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde ilginç bir gelişme yaşandı.





Dortmund kentinde bulunan ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin büyük cezaevlerinden biri olan "Lübecker Hof" isimli cezaevinin idaresi kendi inisiyatifini kullanarak 4 DİTİB'li imamı cezaevine almamaya kararı aldı. Alman Hükümeti'nin bu yönde bir prensip kararı bulunmuyor.





'RADİKAL ÖRGÜTLERLE BAĞLANTIM YOK' BELGESİNİ İMZALAMADILAR





Dortmund'da yayın yapan yerel basına göre söz konusu 4 DİTİB imamı, cezaevi idaresinin haklarında yapmak istediği güvenlik soruşturmasını reddetti. Bunun üzerine idare, imamlarla ilişkisini kestiğini açıkladı. Kararın ani alınması üzerine önceki gün cezaevinde düzenli şekilde yapılan cuma namazının imam olmadığı için gerçekleşmediği öğrenildi.





Cezaevi idaresinin her 4 Türk imamdan "radikal kişi ve örgütlerle bağlantım yok" şeklinde hazırlanan evraklara imza atmasını istediği, bu imamların bunu da reddettiği belirtildi. Cezaevi idaresi ise bu işlemlerin rutin olduğunu ve bütün cezaevi çalışanlarını kapsadığını bildirdi.





DİTİB'in çalışmaları özellikle Almanya'nın en büyük ve göçmenlerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bu eyaletin cezaevlerinde 12 DİTİB imamının hala görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Temmuz ayının başında ise Rheinland Pfalz Eyaleti’nin Adalet Bakanı FDP’li Herbert Metin, DİTİB imamlarının cezaevlerinde hükümlü ve tutukluları ziyaret etmesine karşı çıkmıştı.





İSVİÇRE'DE İMAMLAR DAİŞ'Çİ ÇIKMIŞTI!





Almanya'daki skandalın bir benzeri de geçtiğimiz günlerde İsviçre'de de yaşanmıştı. Burada da Müslüman mahkumlara dini hizmet vermek amacıyla cezaevlerinde görevlendirilen imamların devletin güvenlik kontrolünden geçirilmeden işe alındıkları ortaya çıkmıştı.





Özellikle de imamların radikal dini gruplara ait olması İsviçreli yetkililerin harekete geçmesine neden olurken, İslam uzmanı Saïda Keller-Messahli, Zürih'teki bir cezaevinde görevli iki imamın durumuna dikkat çekmişti





Messahli'nin araştırmasına göre, bu kişilerden biri Nebi Rexebi isimli Makedonyalı imam, diğeri de MİT ile bağlantıları olan Bilal Yıldız isimli Türk imam. Nebi Rexebi isimli Makedonyalı imamın Selefist bir grubun lideri olduğu belirtilmişti. (aktifhaber.com)