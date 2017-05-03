'Korsan film izleyenin interneti yavaşlatılacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişikliğiyle ilgili taslak hakkında basın toplantısı düzenledi.





Gölbaşı 'nda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Avcı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleriyle gündemde olan bazı kanun tasarılarına ilişkin bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, 5846 sayılı Telif Kanunu diye bilinen Kanunda yapılacak değişikliklere ilişkin Bakanlık görüşlerini, yaptıkları çalışmaları komisyon üyelerinin dikkatine sunduklarını ifade etti.





Yasa dışı kullanımı konusunda ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Avcı, "Türkiye’de de internet kullanımı çok yüksek düzeyde. Sanat eserlerinin internet üzerinden veya başka elektronik ortamlarda yasa dışı kullanımı konusunda ciddi tedbirlere ihtiyacımız olduğu çok açık" değerlendirmesinde bulundu.





"Meclise teklif verilecek"





"Telif haklarına ilişkin açılan pek çok davada yargının verdiği birbiriyle uyumlu olmayan farklı kararlar var. Dolayısıyla ortak bir içtihat oluşmadığı zaman bunlar ciddi sıkıntı oluşturuyor" diyen Bakan Avcı, "Önümüzdeki dönemde kamuoyundan gelecek beklentileri, önerileri ve eleştirileri aldıktan sonra taslağımıza son şeklini verip Meclise sevk edeceğiz. Bütün bu düzenlemeleri yaparken mümkün olduğunca ilgili bütün tarafları bir araya getirip onların görüşleri, eleştirileri, önerileri doğrultusunda taslağımızı oluşturmak istiyoruz. Sinema Kanununda böyle yapıyoruz. Epey mesafe aldık" ifadelerini kullandı.





Bir dizi tedbirler geliyor





İzinsiz kullanımlara ilişkin nasıl bir düzenlemenin planlandığını ve taslağın Meclise ne zaman sevk edileceği de açıklayan Bakan Avcı, "Bir sanat eserini korsan biçimde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlamaktan internet erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor" karşılığını verdi.





"Ortak hak arayışına imkan verecek bir düzenleme yapıyoruz"





Telif hakları konusunun dünyanın hiçbir yerinde ilgili bütün tarafları memnun edecek çözümlere ulaştırılabilmiş bir konu olmadığını ifade eden Bakan Avcı, "Ortak hak arayışına imkan verecek bir düzenleme yapıyoruz. Meslek kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak onların ayrı ayrı hak arayışlarına gitmemelerini kendi aralarındaki paylaşımları tüketicilere yansıtmamalarını sağlayacak bir zemin oluşturuyoruz. Bütün meslek kuruluşları haklarını alabilecekleri bir şemsiye kuruluşuna kavuşuyorlar. Tüketicilerde kiminle muhatap olacaklarını, kiminle muhatap olurlarsa gerçekten sanatçının,üreticinin hakkını vermiş olacaklarını baştan bilerek lisanslama faaliyetlerine girmiş olacaklar" dedi.





"Dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuruyoruz"





Avcı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bugünün teknolojik imkanlarıyla kimin yasal kimin yasal olmayan yollardan hangi esere ulaştığı tespit edilebiliyor. Bu konuda işin mevzuatına uygun olarak iletişim başkanlığından karar alınması gerekiyor. Yani 'benim eserlerim internet üzerinden korsan paylaşıma açılıyor mu' bilgisi ulaştığı anda biz bunu hemen takibat altına alıyoruz. Dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuruyoruz. Sanatçıların dijital ortamlardaki haklarını korumak üzere bir merkez kuruyoruz. Bu merkezin başında bir savcı olacak. Bu konularla ilgili savcılık hemen hızla müdahale edebilecek."