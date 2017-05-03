Enflasyon Asgari ücreti sıfırladı

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Nisan 2017 Dönem Raporu'nun sonuçlarına göre TÜİK tarafından yüzde 11.87 olarak açıklanan enflasyon, kendi hesabına çalışanlar için yüzde 12.68, düzenli ücretlilerde yüzde 11.96 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonun en çok etkilediği kesim ise yüzde 1.36 ile ücretsiz aile işçileri oldu.





"Asgari ücret enflasyon karşısında "mum gibi" eridi" denilen raporda, "Nisan 2003-Nisan 2017 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 212 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 238, yevmiyeli çalışanlar için yüzde 255, emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 243, nüfusun en yoksul yüzde 20'lik kesimi için yüzde 249 oldu. En zengin yüzde 20'lik dilim için ise enflasyon yüzde 232 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu" ifadeleri kullanıldı.





Gizli yoksullaşmayı en yoğun 'yevmiyeliler' yaşadı





BİSAM tarafından Nisan 2003 - Nisan 2017 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Son 13 yıllık dönemde gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 13.8 ile 'Yevmiyeliler', mesleğe göre yüzde 12.2 ile 'nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar', temel gelir kaynağına göre yüzde 12.4 ile 'diğer transferlerle geçinenler' oldu.





Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli yoksullaşma en yoksul yüzde 20 için yüzde 12.7 düzeyinde gerçekleşti. Buna karşın en zengin yüzde 20 için gizli yoksullaşma yüzde 6.5 oldu. Asgari ücret geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 artış göstererek AGİ (Asgari Geçim İndirimi) dâhil 1404 TL seviyesinde buna karşın enflasyon oranı resmi olarak yüzde 11.87 olarak gerçekleşti. Asgari ücret enflasyon karşısında alım gücünü bir yılda yüzde 3.5 kaybetti.





Asgari ücretli artık meyve alamıyor





Asgari ücretin alım gücü kaybı meyvede yüzde 21.7, katı ve sıvı yağlarda yüzde 16.0, ette yüzde 7.4, ekmek ve tahıllarda yüzde 3.8, süt, peynir ve yumurtada yüzde 3.1, karayolu ile yolcu taşımacılığında yüzde 7.4, temel hastane hizmetlerinde yüzde 11.2, ilaçlarda yüzde 4.3, kirada yüzde 5.2 kayıp yaşandı. Kayıp enflasyon hesaplamasından kaynaklı olarak mevcuttan daha düşük çıktı.