Domates-buğday savaşını kazananı Rusya oldu









Tarım ürünleri dış ticaretinde domates ve buğday üzerinden diplomatik bir savaşa dönen Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı yaptırımlarda Rusya istediğini aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç bir kaç gün içinde Türkiye'ye buğday ihracatına başlayacaklarını, domates yasağının ise en az 3-5 yıl süreceğini açıkladı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de yaptıkları görüşmeden tarım ürünleri konusunda Rusya kazançlı çıktı. Rusya, Türkiye'den domates ithalatına yasağın sürmesini ve aynı zamanda Türkiye'ye buğday ihracatının önünün açılmasını sağladı. Varılan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'ya domates ihraç edemeyecek,ama Rusya, Türkiye'ye buğday ihraç edebilecek.





Buğday ihracatı başlayacak





Türkiye ile buğdayın vergisiz alımının durdurulmasına ilişkin sorunun çözüldüğünü ifade eden Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'ye birkaç gün içinde yeniden buğday satmaya başlayacağını belirtti.





Sputnik'in haberine göre, Rus buğdayının Türkiye'ye ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını belirten Dvorkoviç, kısıtlamaların iptaline ilişkin kararın Rusya ve Türkiye tarafından birkaç gün içinde resmiyete kavuşturulacağını kaydetti.





Domates yasağı 3-5 yıl sürecek





Dvorkoviç, Türk domatesine yönelik ithalat kısıtlamasının ise kaldırılmadığını ifade etti. Domates ithalat kısıtlamasının 3-5 yıl sürebileceğini söyleyen Dvorkoviç, bu konuda esneklikler gösterilebileceğinin de altını çizdi.