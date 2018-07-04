Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç rakam: Türkiye'de günde 32 çocuk kayboluyor /04 Temmuz 2018 14:40

Korkunç rakam: Türkiye'de günde 32 çocuk kayboluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak hazırladığı ve 2008-2016 yıllarını içeren 'Türkiye'nin kayıp çocukları' raporunda, ayda ortalama 968, günde 32 çocuğun kaybolduğu belirtildi.

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CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 'Türkiye'nin kayıp çocukları' başlıklı raporun giriş bölümünde yaptığı değerlendirmede, iktidarın, çocuk istismarı denilince sorunu sadece fiziki ve cinsel şiddet boyutunda ele aldığını ancak çocuğun istismarının son derece geniş, acı ve endişe verici bir alanı tanımladığını bildirdi.

Son yıllarda başta çocuğun cinsel istismarı olmak üzere, çocuk intiharları, çocuk evlilikleri ve çocuk yoksulluğunda ciddi bir artış görüldüğünü savunan İlgezdi, TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı raporun ana konusunu ise Türkiye'de endişe verici boyutlara ulaşan 'kayıp çocuklar'ın oluşturduğuna dikkati çekti.

Raporda, son iki yıla ait resmi veriler henüz açıklanmadığı için 2008-2016 verilerinin göz önünde bulundurulduğunu aktaran İlgezdi, bu sürede hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp çocuk sayısının 104 bin 531 olarak kayıtlara geçtiğine işaret etti.

'KIZ ÇOCUKLARI EN FAZLA ANTALYA'DA KAYBOLDU'

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2008-2016 yılları incelendiğinde, ayda ortalama 968, günde 32 çocuğun kaybolduğunun görüldüğünü belirten İlgezdi, "TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında kız çocukları en fazla Antalya'da kayboldu. Antalya'da 9 yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 4559 oldu. Antalya'yı İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana takip etti" açıklamasını yaptı.

İlgezdi, bu dönemde evden kaçan çocuk sayısının 26.168 olduğunu, bunlardan 15.319'nun ise kız çocuklarından oluştuğunu ifade etti.

İlgezdi, rapora göre aynı dönemde terk edilen yani kanuni mümessili tarafından korumasız ve yardıma muhtaç bir şekilde bırakılan çocuk sayısının ise 790 olduğu kaydetti.

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