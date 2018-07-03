Kaçırılan Minik Leyla açlıktan ölmüş

Elban, gözaltı işlemi yapıldığını ve Leyla'nın açlık yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.







Elban'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





*Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel, o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut."





*Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. "





*Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."





*Gözaltı sayısını şu an açıklayamıyoruz.





