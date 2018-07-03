Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Minik Leyla açlıktan ölmüş /03 Temmuz 2018 12:12

Kaçırılan Minik Leyla açlıktan ölmüş

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, 18 gün sonra Pazartesi günü ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaçırıldığını açıkladı.

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Elban, gözaltı işlemi yapıldığını ve Leyla'nın açlık yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.

Elban'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel, o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut."

*Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. "

*Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."

*Gözaltı sayısını şu an açıklayamıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber gelmişti. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulunmuştu.
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