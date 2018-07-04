Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Dışişleri'nden 'vatanınıza geri dönün' çağrısı /04 Temmuz 2018 14:28

Suriye Dışişleri'nden 'vatanınıza geri dönün' çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terör saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerden geri dönmelerini istedi.

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Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre açıklama bakanlığa bağlı bir kaynak tarafından yapıldı.

Açıklamada, başarılı askeri operasyonlar ve uzlaşı yoluyla birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtilirken, bunun sonucunda ülke içinde göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyelinin daha önce yaşadıkları bölgelere dönüş yaptığı aktarıldı.

Suriye devletinin, vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin yanı sıra onurlu yaşam ve temel gereksinimlerini karşılama sorumluluğu olduğunu belirten yetkili kaynak, insani yardım örgütlerinin ve uluslararası toplumun bu sorumluğa destek vermesini ve yurt dışındaki Suriyelilerin vatanlarına gönüllü olarak dönmesi için gerekli olan katkıyı sunmalarını istedi.

Açıklamada “Suriye halkının çıkarlarını savunduklarını iddia eden uluslararası toplum ve uluslararası kurumların Suriye ve halkına karşı uyguladıkları tek taraflı yaptırımları kaldırma sorumluluklarını da üstlenmeleri gerekiyor” denildi.

Kaynak, bu yaptırımların Suriyelilerin daha iyi bir yaşam amacıyla yurtdışına çıkmalarına yol açan sebeplerden biri olduğunu vurguladı
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