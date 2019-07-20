Körfez’deki gerilimde son perde

Yerel basınına göre; bir hükümet yetkilisi, “İngiliz deniz taşımacılığına, bir süreliğine bölge dışında kalmasını tavsiye ettik” ifadesini kullandı. Kararın, acil durum kabine toplantısında alındığı bildirildi.





Bu arada Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat, İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinin serbest bırakılması için askeri harekata başvurulmasının iyi bir tercih olmayacağını söyledi.





BBC’ye konuşan Tugendhat, askeri seçeneğin “son derece akılsızca” olacağını belirterek, tankerin iyi korunan askeri Bender Abbas Limanı’na çekildiğini anımsattı.





Tugendhat, görüşmelere devam etmenin önemine dikkati çekerek, İran’ın Londra Büyükelçisi’ni göndermenin faydalı olmayacağını ifade etti.





İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.





GERİLİM 4 TEMMUZ’DA BAŞLADI





İngiliz donanması, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran’a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.





İngiltere’ye bağlı olan İspanya’nın güneyindeki Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.





İran, “Grace 1” adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu.





İngiliz donanmasına ait HMS Montrose’un geçen hafta Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan üç İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.





İRAN’DAN YANIT: DENİZCİLİK KURALLARI İÇİNDE





İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise İngiliz petrol tankerini uluslararası denizcilik kurallarını koruma amacıyla

alıkoyduklarını duyurdu.





İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Cebelitarık Boğazı’ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi’ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir” değerlendirmesinde bulundu.





İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliği garanti ettiğini savunan Zarif, “İngiltere, ABD’nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir” ifadesini kullandı.