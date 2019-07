Koltuğu sallanıyor

Gazeteci Orhan Uğurlu, Nidai Seven’in Devlet Bahçeli’ye rakip olduğunu yazdı ve kendisiyle yaptığı röportajı köşesine taşıdı. Nidai Seven röportajında MHP’nin AKP ile hareket etmesini eleştirerek, “Muhalefet demek iktidara tabi olmak değil, denetleyen sorgulayan bir güç demektir. MHP iktidara merdiven basamağı olmak yerine, iktidara taşınmalı” dedi.







Yeniçağ yazarı Orhan Uğurlu'nun yazısı şu şekilde:





“6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongrede MHP Genel Başkanı seçilen ve 22 yıldır aralıksız görev yapan Devlet Bahçeli'ye iddialı bir rakip çıktı. Nidai Seven.





Yıllardır ülkücü camiada yer alan Seven'in adaylığını duyunca Whatsapp'dan sorular yönelttim.





Soru: Hayırlı olsun adaylığınız. Hedefiniz hakkında neler söyleyeceksiniz?





Seven: Muhalefet demek iktidara tabi olmak değil, denetleyen sorgulayan bir güç demektir. MHP iktidara merdiven basamağı olmak yerine, iktidara taşınmalı.





Partilerin var olma gayesi iktidara gelmeleridir. Başkasının iktidarı için çalışan partiler; Tüzel kişiliklerini tasfiye etmeli, iktidarda kalmasını istediği partiye iltihak etmelidir.





Soru: MHP'deki hedefiniz neler?





Seven: Milliyetçi Hareket Partisinin %35 civarında oyu mevcut. Ancak camia çeşitli partilere dağıtılmış, bölünmüş ve yeni partiler doğurmuştur. Biz bütün aileye ve Türk Milletine talibiz. AKP'nin iktidarda kalması için değil, Başbuğumuzun özlem duyduğu Milliyetçi Türkiye İktidarı için yollara düşeceğiz.





Tabandan tavana hareketiyle önce dağıtılmış aileyi toparlayacağız, sonra halkla bütünleşerek iktidara koşacağız. Ben değil, Biz de değil, hepimiz, Türkiye'yi ve dünyayı yeniden okuyarak, yeniden yorumlayarak, bir kadro hareketi ile MHP'yi iktidara taşımayı başaracağız.





Soru: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Rejimini nasıl değerlendiriyorsunuz?





Seven: Cumhur demek halk demektir ve cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalıdır. Herkesin cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı makamı, herkesin saygı duyduğu ve herkesi kucaklayan bir makam olmalıdır.





16 Nisan 2017 Türkiye için kaybedilmiş bir tarihtir. Parlamenter sistem 1920'de Cumhuriyet ise 1923'de kuruldu. Cumhuriyet parlamenter sistemini kurmamış. Parlamenter sistemi Cumhuriyet kurmuştur. Parlamenter sistemini rafa kaldırmak Cumhuriyetimize sahip çıkmamak demektir. Kuvvetler ayrılığını "Kuvvetler Birliği" haline getirmek demokrasi ve cumhuriyetle asla bağdaşmaz.





Soru:Beka sorunu, ekonomi ve dış politika konusunda neler düşünüyorsunuz?





Seven: Buna koltuk bekası değil, Milletin ve Devletin bekası denir. Seçimden seçime değil, geçmişten geleceğe kavramlar içinde bakmak gerekir. Akdeniz de, Ortadoğu da problemlerimizi çözmek için Türk Kamuoyu önünde başka, kapalı kapılar ardında başka hareket etmemeliyiz. Devlet ilişkilerinde hissiyat değil, mantık ve menfaat ön planda olmalıdır.





Ekonomi ve Dış politika güvenilir liman ister. Yatırımcıyı ürküten bugünkü sistem mutlaka rafa kaldırılmalı, üstünlerin hukukunun olduğu bir Türkiye değil, Hukukun üstünlüğünün olduğu bir Türkiye olmalıdır. İşsizlik, enflasyon, dış ve iç borçların çözümü için rant ekonomisi yerine verimli üretim ekonomisi uygulanmalı.





NİDAİ SEVEN KİMDİR?





1956 yılında doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Bölümü'nden mezun oldu. Endüstri Mühendisliği'nde Master yaptı. Çocukluğundan beri MHP'de olan Seven 1980 öncesi merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde Ankara Ülkü ocağında görev yaptı. 14 Ekim 1977'de vuruldu. Ağrı MHP'den ilk ve son seçilen milletvekilidir. 21. Dönem (1999-2002 ) MHP Ağrı Milletvekilliği yapan Seven; evli, 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.





Değerli okurlarım, MHP'de genel başkan adayı çıkması kriz çıkması demektir…





Bahçeli koltuğunu kaybetmemek için rakiplerini ihraç eder MHP'den. O koltuk sanki Bahçeli'nin şahsi malıdır. Seven cesur bir çıkış yaptı, bakalım başarabilecek mi? Seven kadar MHP'yi seven, MHP'nin tek başına iktidar olmasını isteyen başka ülkücüler var mı göreceğiz…”