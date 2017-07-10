Samanyolu Haber /Gündem / 72 akademisyene gözaltı kararı /10 Temmuz 2017 09:29

72 akademisyene gözaltı kararı

Akademisyen Koray Çalışkan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi çalışanlarına operasyon düzenlendi... Aralarında 20 profesörün de bulunduğu 72 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Koray Çalışkan da var. Boğaziçi Üniversitesi'nden biri profesör 8, Medeniyet Üniversitesinden ise 19'u Tıp Fakültesi profesörü olmak üzere 64 isim hakkında gözaltı kararı var. Şu ana kadar 42 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, twitter hesabından Koray Çalışkan'ın gözaltına alındığını yazdı. Salıcı, şu mesajı paylaştı: "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!"

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