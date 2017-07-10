İsveç'ten Erdoğan ve AKP'liler hakkında suç duyurusu

İsveç’te bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri hakkında “soykırım, insanlık ve savaş suçları”ndan soruşturma açılması için Stockholm Uluslararası Savcılığına başvuruda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan yetkililerin ülkeye gelmeleri halinde yargılanmaları talep edildi.

Evrensel'den Murat Kuseyri'nin haberine göre suç duyurusunda hükümet yetkililerinin Temmuz 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında Şırnak, Cizre, Silopi ve Sur’da yaşanan ölüm ve yıkımlardan sorumlu oldukları öne sürüldü. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, Mazlum-Der ve İnsan Hakları Derneği’nin yayımladığı raporlar, ölüm ve yıkımlardan sonra çekilen resimler de kanıt olarak sunuldu.

Saddam'ın mahkumiyeti örnek gösterildi

Cizre’de yaşananlar ile Saddam Hüseyin’in 1982 yılında Dujail’de gerçekleştirdiği katliam arasında benzerlikler bulunduğunu savunan İsveçli milletvekilleri, “Irak mahkemesi Saddam Hüseyin’i bu suçtan dolayı soykırım suçu işlemekten mahkum etti” diyerek Erdoğan ve hükümet yetkililerinin Cizre’de işledikleri suçların daha kapsamlı olduğu ileri sürüldü. Başvuru dilekçesinde, “Adı geçen örgütlerin raporlarında belirtilen Türk devleti/hükümetinin Kürtlere yönelik işlediği suçlar bizlere göre soykırım, insanlık ve savaş suçudur” denildi.

'Yargı karşısına çıkarılsınlar'

İsveçli vekiller, Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Savunma Bakanı Fikri ışık ve eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da işlenen suçlardan sorumlu olduklarını belirterek, tüm bu yetkililerin İsveç’e gelmeleri durumunda gözaltına alınarak yargı karşısına çıkarılmasını talep ettiler.

Savcılığa verilen suç duyurusunun altında Çevre Partisi Yeşiller Milletvekilleri Annika Lilemets, Valter Mutt, Carl Schlyer ve Jabar Amin ile Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh’in imzaları bulunuyor.