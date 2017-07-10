Avusturya'dan Zeybekçi'ye giriş yasağı

Avusturya'nın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ülkede düzenlenmesi planlanan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.





Avusturya basınına konuşan Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.





Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasının 'arzu etmediğini' açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, 'mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı' vurgulanmıştı.