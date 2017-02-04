Samanyolu Haber /Gündem / Bazı AKP seçmeni hayır vermese bile Evet de vermeyebilir... /04 Şubat 2017 16:05

Bazı AKP seçmeni hayır vermese bile Evet de vermeyebilir...

Prof. Ahmet İnsel: Rahatsız olan AKP seçmeni, buna inanırsa sandığa gitmez

SHABER3.COM

Cumhuriyet yazarı Prof. Ahmet İnsel, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği tekifiyle ilgili olarak "Rahatsızlığın sadece AKP seçmeninde değil, açıkça dile getirilmese de, birçok AKP yerel yöneticisi ve seçilmişinde de varlığı hissediliyor. Bu rahatsız kesimin çok küçük bir bölümünün eli halkoylamasında hayır oyu kullanmaya gidecektir" dedi. İnsel, "Büyük çoğunluğu sandığa gitmeyerek ya da boş oy vererek rahatsızlığını ifade edecek. Bu kesimin sandığa gitmemesi, sandıktan hayır çıkmasının AKP’nin hemen iktidarı kaybetmesine neden olmayacağına inanmasıyla mümkün olacak" görüşünü dile getirdi.
İnsel yazısında muhalefete 'Hayır kazandığında AKP Meclis çoğunluğunu kaybetmeyecek. Türkiye’de istifa diye bir kurum olmadığı için bu anayasa değişikliği işini ülkenin başına saranlar istifa etmek sorumluluğu ve medeniliğini göstermeyecekler. Dolayısıyla, kararsız AKP seçmenlerini, hayır oyu vermese de, evet oyu da vermemeye teşvik eden bir dil kullanmak, gerekçeler ifade etmek gerekiyor ' tavsiyesinde bulundu . 
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