Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da korkunç cinayet: 5 kişiyi öldürdü /12 Haziran 2017 10:56

Konya'da korkunç cinayet: 5 kişiyi öldürdü

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde bir kişi gittiği evde rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

SHABER3.COM

Olay, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi.

Şizofren hastası olduğu ileri sürülen bir kişi, gittiği evde rastgele silahla ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürdü.
<< Önceki Haber Konya'da korkunç cinayet: 5 kişiyi öldürdü Sonraki Haber >>

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:08