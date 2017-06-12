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Konya'da korkunç cinayet: 5 kişiyi öldürdü
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Konya'da korkunç cinayet: 5 kişiyi öldürdü
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12 Haziran 2017 10:56
Konya'da korkunç cinayet: 5 kişiyi öldürdü
Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde bir kişi gittiği evde rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.
SHABER3.COM
Olay, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi.
Şizofren hastası olduğu ileri sürülen bir kişi, gittiği evde rastgele silahla ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürdü.
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