10 bin kişinin ehliyeti tehlikede

Yılda 3 kez ve daha fazla kaza yapan 10 bin 600 bin kişi belirlendi. Bu 10 bin 600 kişi psikoteknik teste tabi tutulacak. Psikoteknik testte araç sürücülerinin güvenli bir biçimde araç kullanmalarını sağlayan algı, hafıza, muhakeme ve dikkat gibi zihinsel becerileri ölçülüyor. Habertürk'ün haberine göre araç sürücülerinin psikomotor yetenek ve becerileri yani tepki süreleri, el, ayak hareketleri anlık tepki verme süreleri gibi durum ve davranışları değerlendiriliyor.





Psikoteknik testi geçemeyen vatandaşın ehliyetlerine el konulacak. Bir daha ehliyet sahibi olup araç kullanmaları için yeniden teste girmeleri gerekecek.