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Konya’da yangın faciası: 4 ölü
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Konya’da yangın faciası: 4 ölü
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28 Aralık 2017 10:50
Konya’da yangın faciası: 4 ölü
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu hayatını kaybetti
. Anne ile 5 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıld
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