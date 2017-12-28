Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan KHK için devam dedi Gül'e tepki gösterdi /28 Aralık 2017 10:46

Erdoğan KHK için devam dedi Gül'e tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışma konusunda "Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” dedi.Erdoğan ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazına da “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

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Erdoğan uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar." dedi.

Erdoğan "iddia edildiği gibi ileride yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gerekli müdahalelerin zaten yapılacağını" söylerken "Böyle bir durumda ya yargı ya da Parlamento, gereği neyse yapar elbet. Bu KHK’lar zaten Parlamento’ya da gidecek. Biz KHK’lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK’ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı." dedi.
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