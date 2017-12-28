Samanyolu Haber /Gündem / Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı /28 Aralık 2017 10:54

Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı

Gaziantep’te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldığı belirtildi. Olayda beşi öğrenci yedi kişinin yaralandığı kaydedildi.

Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında K.Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan E.Ö. (11), Z.C. (17), H.H. (13), H.C. (32), H.Ö. (14) ve R.Ö.'ye (10) isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, tüfeği ateşleyen kişinin 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö. olduğu belirledi. Polis, şüpheli K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

 

VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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