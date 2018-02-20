Konya büyüklüğündeki Hollanda'dan 100 milyar euro'luk tarım ihracatı

Hollanda Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın 2017 yılı sonunda ki tarım ihracatı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdığını doğrulamış oldu. Hollanda'nın 2016 yılındaki tarım ihracatı 85 milyar olur iken, 2017 yılında ki tarım ihracatı rekor kırarak 91,7 milyar euro oldu. Bu rakamlara Tarım Teknolojileri, Tarım alet ve edevatları da eklendiğinde ihracat rakamı 100 milyar avroyu geçiyor.







2017 yılı tarımsal ihracatı 100 milyar euro olan Hollanda'nın tarımdaki başarısı ile bir rekora daha imza atmış oldu.





Hollanda’nın tarım ve gıda ihracatı 2017 yılında rekor seviyeye ulaşarak 100,8 milyar euro olduğunu açıklayan Ekonomi Bakanlığı, ülkenin tarım ihracatı 91.7 milyar euro olurken tarım teknolojisi ihracatı 9,1 milyar euro olduğunu açıkladı. Hollanda, ABD ve Fransa ile birlikte dünyanın en büyük ilk 3 tarım ihracatçısı konumunda bulunuyor. Hollanda tarım ve bahçe bitkileri sektöründeki işletme sayısı 65 bini aşan Hollanda'nın sadece en büyük 5 tarımsal ihracat ürününün toplam değeri 35 milyar Euro'yu buluyor. Hollanda, süs bitkileri ve sebze ihracatında dünya lideri, et ihracatında dünya dördüncüsü, süt ve süt ürünlerinde dünya üçüncüsü, sıvı ve katı yağ ihracatında ise dünya dördüncüsü konumunda bulunuyor.





HOLLANDA'NIN TOPLAM İHRACATI 435 MİLYAR EURO





Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu 2017 yılında ülkenin toplam ihracatı ise 435 milyar euro olarak gerçekleştiğini açıkladı. Hollanda’nın başarısında devletin tarımı destekleme politikaları ve Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğu ifade ediliyor. 41.543 kilometre kare yüzölçümüyle, topraklarının çoğu deniz seviyesinde veya deniz seviye altında en yüksek olan yer denizden 353 metre yüksekte olan Hollanda'nın tarım alanında ki başarısı diğer ülkelere rol model oluyor.





BASRİ DOĞAN, AMSTERDAM

