İkisi Netenyahu'ya yakın 7 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi, Başbakan Benyamin Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırıyor.





İsrail polisinin Netanyahu'nun iki farklı soruşturma kapsamında 'rüşvet, yolsuzluk ve kamu güvenini kötüye kullanmakla' suçlanmasını tavsiye etmesinin ardından aralarında Başbakan'a yakın 2 ismin de olduğu 7 kişi pazar günü bir diğer yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.





NETANYAHU AİLESİNİN ESKİ SÖZCÜSÜ VE NETANYAHU'NUN ÖZEL OLARAK SEÇTİĞİ YETKİLİ GÖZALTINDA





Netanyahu ailesinin eski sözcüsü Nir Hefetz ile Netanyahu'nun İletişim Bakanlığı Genel Müdürü olarak atadığı Şlomo Filber 'Dosya 4000' olarak anılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunuyor.





Filber ve Hefetz'in rüşvet aldığından ve adaleti engellediğinden şüpheleniyor.





Diğer 5 kişi ise Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı ve Netanyahu'nun arkadaşı olan Şaul Elovitch, Elovitch ailesinden isimler ve üst düzey Bezeq yöneticilerinden oluşuyor.





7 ismin perşembe gününe kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.





OLUMLU HABERLER KARŞILIĞINDA BEZEQ ŞİRKETİNE İŞ İMTİYAZLARI SAĞLANDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR





Polis, Elovitch'in sahibi olduğu 'Walla' adlı haber sitesinde Netanyahu'nun kendisi ve ailesi hakkında olumlu haberler yayımlanması karşılığında iş adamına iş imtiyazları sağlandığından şüpheleniyor.

Polis açıklamasında "Soruşturma çerçevesinde şüpheler, Bezeq yöneticileri ile kamu görevlileri arasındaki ilişkiler çerçevesinde, belirli zaman aralıklarına yayılarak sistematik olarak yapılmış olan, etik, yolsuzluk, kara para aklama ve güvenlik ihlallerine ilişkin suçlar üzerinde toplandı" dendi.





Netanyahu soruşturmada şüpheli olarak yer almıyor ancak Netanyahu ailesinin sözcüsü soruşturmaya tepki göstererek 'bir diğer anlamsız soruşturma' açıklamasında bulundu.





Polis Netanyahu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında 'iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth gazetesi sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve rüşvet aldığı'nı düşünüyor.





Savcılığın bu tavsiyeler üzerine Netanyahu hakkında soruşturma başlatılmasına karar vermesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.