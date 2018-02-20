Anne ve babası tutuklanan ikiz bebekler cezaevine girecek

KHK ile kapatılan kurumda çalıştıkları iddiasıyla 10 gün önce gözaltına alınan Oğuz Kurt ve üç çocuk annesi eşi Sibel Kurt İzmir’de tutuklandı. Altı aylık iki ikiz bebeği ve 7 yaşındaki kızı Nimet Vera’yı babaannelerine bırakmak zorunda kalan Kurt çifti ve çocuklarının dramı yürekleri yaktı. Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK), kapatılan kurumda çalıştıkları gerekçesiyle Oğuz Kurt ve eşi Sibel Kurt, 8 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra anneyle birlikte babayı tutuklayan mahkeme çocukları ortada bıraktı. Fizik öğretmeni Oğuz Kurt ve Sınıf öğretmeni Sibel Kurt ile 11 yıllık evli ebeveyni tutuklayan mahkeme anne sütüne muhtaç ikizleri ortada bıraktı.





BEBEKLER MECBUREN CEZAEVİNE GİRECEK





Anne ile baba tutuklandıktan sonra çocuklar bir süre komşularında kaldıktan sonra babaanne çocukların yanına gelerek sahip çıktı. 7 yaşındaki Nimet Vera ikiz kardeşleriyle birlikte ortada kaldı. 6 Aylık ikiz bebekler anne sütüne muhtaç olduğu için yakında annelerinin yanına cezaevine gidecek. Babaannenin zaman zaman çocukları anneleriyle görüştürmek için ceazevine gittiği ancak yetkililerin görüştürmediği öğrenildi.





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