Konutlarda şimdi de aidat krizi... Bazı aidatlar kira gibi

Dolar ve enflasyonun yükselmesi konut aidatlarını da zirveye çıkardı. İstanbul’da metrekare başına aidatlar 0.23 TL’den başlarken 21 TL’ye kadar çıkıyor.





REIDIN’in,1.148 markalı konut projesi üzerinden yaptığı 2018 Konut Projeleri Aidat Değerleri Raporu’na göre, 2018’in en yüksek konut aidatına sahip projesi, 21 TL/metrekare ile İstanbul’da yer alıyor. Üç büyük şehir arasındaki sıralamada ise Ankara 15.17 TL/metrekare ile ikinci olurken, üçüncü sırayı 7.85 TL/metrekare ile İzmir aldı.





İstanbul’da en yüksek konut aidatına sahip proje Beşiktaş’ta yer alırken, Ankara’da en yüksek konut aidatına sahip proje Çankaya’da, İzmir’de ise Bayraklı’da bulunuyor. En düşük konut aidatına sahip proje karşılaştırmasında ise İstanbul (0.23 metrekare TL/metrekare); İzmir (0.27 TL/metrekare) ve Ankara’yı (0.42 TL/metrekare), geride bırakarak yine ilk sırada yer aldı.













Büyük ev avantajlı





Araştırma İstanbul’un ilçeleri arasında da önemli değer farklılıkları olduğunu gösteriyor. İstanbul ilçeleri için hesaplanan metrekare bazında ortalama aidat değerlerine bakıldığında, Silivri 1.31 TL/metrekare ile en düşük ortalama değere sahipken, 9.62 TL/metrekare ile en yüksek aidat ortalamasına sahip Şişli’de 2017-2018 yılları arasındaki ortalama aidat değişim oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.





REIDIN Üst Yöneticisi (CEO) Kerim Bertrand, “Stüdyo ve 1+1 daire tiplerinde metrekare başına düşen aidat fiyatları yüksek iken, 3+1 ve 4+1 daireler daha avantajlı durumda. Refah düzeyi arttıkça aidat değerlerinin de arttığına işaret ediyor. Bu nedenle gelir düzeyinin, satış ve kira fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde aidat değerleri de yüksek seyrediyor. Aidat değerlerinin lokasyona, sosyo-ekonomik seviyeye, oda tipine ve konut fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.