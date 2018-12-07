CNN'in New York ofisinde bomba alarmı

ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından CNN'in New York ofisinin bulunduğu Time Warner Center binası, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.





New York Polis Departmanının (NYPD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Time Warner Center binasında polis soruşturması olduğu ve bu nedenle 8. ve 9. cadde arasındaki 58. sokağın hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.





Polis, çevredekilere bölgeden uzak durmaları ve yetkililerin açıklamalarını takip ederek hareket etmeleri çağrısında bulundu.





NYPD'den ilerleyen saatlerde yapılan ikinci bir açıklamada ise, "Binada henüz bir bomba tehdidine rastlamadık. Olay yerinde geniş kapsamlı bir arama yapıyoruz. Yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz." ifadesine yer verildi.



