Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını iyice ucuzlattı... /07 Aralık 2018 09:50

AKP, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını iyice ucuzlattı...

Yabancılar bitmemiş konut projelerinden de aldıkları devir satış sözleşmesini notere götürmeleri halinde vatandaşlık alabilecekler. Sözleşme değerinin en az 250 bin dolar olması bekleniyor. Geçen günlerde yabancıların vatandaşlık hakkı için konut alma limitleri 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

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Yabancıların 250,000 dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satışı için noter huzurunda söz verilmesi de geçerli olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

Yani projesi devam eden yabancı elinde tapu olmadan gayrimenkul almaya giriştiyse yani bir projeye ortasından girdiyse veya maketten ev satın aldıysa elindeki satış sözleşmesini notere ibraz ederek vatandaşlık alabilecek. Fakat üç yıl süre ile konut üzerindeki haklarını devredemeyecek. Özetle bitmemiş projeler için de yabancılara vatandaşlık hakkı geliyor.

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