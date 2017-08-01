‘Kontrollü darbe’ iddiaları MİT’i bunalttı, çıkış yolu aranıyor’

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, iktidara yakın Abdulkadir Selvi’nin 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile ilgili yazdığı yazıların, MİT’in ‘kontrollü darbe’ iddialarından çok bunaldığını gösterdiğini öne sürdü.





Özkök, ‘Tavsiyem şu. Daha ikna edici bir tez üzerinde çalışın. Çünkü bu tez sizin o gün ve geceki aymazlığınızı kurtarmaz…Ama daha beteri, “kontrollü darbe” saçmalığını ortaya atanların ekmeğine yağ sürersiniz’ diye yazdı.





Hürriyet yazarı Özkök, ‘Tam bir yıl 15 gün sonra bu bilgi niye sızdırıldı’ başlıklı yazısında şu görüşlere yer verdi:





15 Temmuz 2016 darbe girişiminden tam 1 yıl 15 gün sonra çok ilginç bir bilgiyi öğrendik.





Bu bilgi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin dünkü yazısında vardı.





– Buna göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan darbenin akşamüzeri Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürü ile yaptığı telefon konuşmasını, Genelkurmay Başkanı’nın yanındaki darbeci yaverin telefonundan yapmış.





Sizce böyle bir ayrıntının, 15 Temmuz darbe gecesinden tam 1 yıl 15 gün sonra sızdırılması ne anlama geliyor?





Ne anlama geldiğini MİT değil, Abdulkadir Selvi söylüyor:





“O gece MİT’in mücadelesi darbenin başarısız olmasında etkili oluyor” diyor…





Yani “MİT darbeyi öne aldırmak için mücadele etmiş…”





İyi de insana sormazlar mı…





Siz darbeyi öne aldırmak için mücadele ederken ülkenin seçilmiş en üst düzey iki kişisinin niye haberi olmuyor?





Niye onlara bilgi verilmiyor ve çok ciddi ölüm tehlikesi ile karşı karşıya bırakılıyor?





Benim anladığım şu.





MİT Müsteşarlığı bu sorulardan bunalmış ve kendine bir çıkış yolu arıyor.





Ama onlara tavsiyem şu.





Daha ikna edici bir tez üzerinde çalışın.





Çünkü bu tez sizin o gün ve geceki aymazlığınızı kurtarmaz…





Ama daha beteri, “kontrollü darbe” saçmalığını ortaya atanların ekmeğine yağ sürersiniz.





HELE ŞUNU HİÇ ANLAMADIM





ABDULKADİR Selvi yazısını, bana tuhaf gelen bir ayrıntı ile bitiriyor.





Ona göre, MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz’ın “Darbe püskürtüldü” diye açıklama yapması da darbenin başarısız olmasında önemli bir etken olmuş.

Tecrübeli her gazeteci yazının sonundaki bu cümlenin ne anlama geldiğini kolayca anlayabilir.





Ben de anladım tabi… Ama benim sorum başka.





Başbakan’ın televizyonlarda “Tehlike henüz geçmedi. Yerlerinizden ayrılmayın”diye çaba harcadığı saatlerde, bir basın müşavirinin “Merak etmeyin darbe püskürtüldü” açıklaması ne anlama geliyor?





Hadi bana makul ve ikna edici bir açıklama yapın.





HTS KAYITLARI YETMEZ İÇERİK DE AÇIKLANMALI





ABDULKADIR Selvi gerçekten iyi bir iş yaptı. Yazısında çok önemli bir ayrıntı daha vardı.





Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği o geceye ait HTS ve Genelkurmay kayıtları üzerine titiz bir çalışma yaptırmış. Yani kimin kiminle hangi saatte konuştuğu çıkarılmış.





Bence asıl önemli olan bundan çok ne konuştuklarının çıkarılması.





– Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarı’na ne dedi? O ne cevap verdi?

– Başbakan, MİT Müsteşarı’na ne dedi? O ne cevap verdi?





– MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürüne ne bilgi verdi? O neler söyledi?





Ertuğrul Özkök / Hürriyet