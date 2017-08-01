Samanyolu Haber /Politika / MHP'den bir gecede 410 istifa /01 Ağustos 2017 13:41

MHP'den bir gecede 410 istifa

MHP içindeki yaprak dökümü, Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan'da yapılan Başkanlık referandumunda Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vermesiyle had safhaya ulaşarak devam ediyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi dün akşam partilerinden istifa etti. Gölcük Saklıbahçe Çaybehçesi'nde bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP'den istifa etti.

İstifa edenler arasında MHP eski MKYK üyesi Adnan Özdere, eski ilçe başkanları, eski belediye meclis üyeleri de yer aldı. MHP Gölcük İlçe Başkanlığının bin 100 üyesi bulunuyordu.

YENİ PARTİYE KATILACAKLAR 

MHP eski MYK Adnan Özdere "Meral Akşener'in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP'nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "MHP'nin kurumsal yapısıyla ters düşenlerin zaten bizde işi yok. Bizim de onlarla işimiz yok. Onlardan da hiçbir beklentimiz yok. Allah yollarını açık etsin. İsteyen istediği yere gidebilir" dedi.
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