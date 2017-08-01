Samanyolu Haber /Dünya / Brexit serbest dolaşımın da sonu olacak /01 Ağustos 2017 13:58

Brexit serbest dolaşımın da sonu olacak

AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım hakkının İngiltere'nin ayrılmasından sonra da yürürlükte kalacağına dair haberler yalanlandı.

Brexit serbest dolaşımın da sonu olacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra çalışma serbestisinin geçici olarak muhafaza edileceğine dair haberleri yalanladı. Sözcü serbest dolaşımın 2019 yılının mart ayında sona ereceğini söyledi.
May'ın sözcüsü, AB'den ayrıldıktan sonra yeni kurallar getirileceğini ve AB'den gelenlere kayıt sistemi uygulanacağını açıkladı. Ayrıntılar üzerinde spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını belirten sözcü Başbakan May'ın ocak ayında Brexit konusunda yaptığı açıklamadan bu yana herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Serbest dolaşıma geçici çözüm

Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği bilgilere göre, İngiltere'de Başbakanlık, Brexit'ten sonra herhangi bir geçici çözüm uygulanmasının mümkün olmadığı görüşünde. AB serbest dolaşım uygulaması, AB vatandaşlarının her AB üyesi ülkesinde çalışabilmesini öngörüyor.

İngiliz medyası, Hazine Bakanı Philip Hammond'un serbest dolaşım hakkının birkaç yıl daha uygulanması şeklindeki talebini kabul ettirdiğini bildirmiş, Ticaret Bakanı Liam Fox ise serbest dolaşımın devam etmesinin Brexit kararının ruhuna aykırı olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanı Amber Rudd, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, uygulamadaki göç kurallarının aniden yürürlükten kaldırılmayacağını dile getirerek AB vatandaşlarını ve işletmeleri umutlandırmıştı.
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