Tsunami konser sırasında geldi

Pop müzik yapan grubun Tanjung Lesung’daki konseri sırasında tsunami sahneyi ve konser alanını yıktı geçti. Müzik devam ederken çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre müzik grubunun bas gitarcısı Bani ve menajerleri Oki’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Grubun solisti Riefian Fajarsyah, sağlık durumunun iyi olduğunu ama büyük bir şok yaşadıklarını da dile getirdi.













Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide saatler ilerledikçe ölü sayısı artıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısının 168'e yükseldiğini açıkladı.

















