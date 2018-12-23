Samanyolu Haber /Gündem / Tsunami Konser sırasında geldi /23 Aralık 2018 10:58

Tsunami Konser sırasında geldi

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin öldüğü, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı.Endonezya'da ülkenin popüler müzik gruplarından Seventeen’in bir plajda verdiği konserde felaket yaşandı.

Tsunami konser sırasında geldi

Pop müzik yapan grubun Tanjung Lesung’daki konseri sırasında tsunami sahneyi ve konser alanını yıktı geçti. Müzik devam ederken çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. 
Yetkililer ilk belirlemelere göre müzik grubunun bas gitarcısı Bani ve menajerleri Oki’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Grubun solisti Riefian Fajarsyah, sağlık durumunun iyi olduğunu ama büyük bir şok yaşadıklarını da dile getirdi.



Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide saatler ilerledikçe ölü sayısı artıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısının 168'e yükseldiğini açıkladı.




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Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

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