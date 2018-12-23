Samanyolu Haber /Gündem / Trump: ‘Hükümetin Kapanması Uzun Süreli Olabilir’ /23 Aralık 2018 11:04

Trump: ‘Hükümetin Kapanması Uzun Süreli Olabilir’

Amerika Başkanı Donald Trump, paylaştığı sosyal medya mesajında Demokratlar’la federal bütçe üzerinde müzakerelere devam ettiğini belirtti, bununla birlikte hükümetin kapanmasının uzun süreli olabileceğini kaydetti.

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Trump bütçede Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için 5 milyar dolarlık pay istiyor ancak Demokratlar buna yanaşmıyor.

Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell Senato’da yaptığı konuşmada, Demokratlar’la Beyaz Saray arasında bir anlaşma olmadan oylama yapılmayacağını kaydetti.

McConnell, Demokratlar’la Başkan arasında bir anlaşma olana kadar ‘dur’ düğmesine bastıklarını kaydetti.

McConnell, bir sonraki Senato oturumunu 27 Aralık’a erteledi bununla birlikte bir anlaşmaya ulaşılması halinde Senato’ya oylama çağrısında bulunacağını kaydetti.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde, içinde duvar için 5 milyar dolar olan ayrılan bütçe kabul edilmiş ancak Senato’da yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.

Cuma geceyarısı 12’den itibaren de hükümet kısmen kapanmıştı.

Kapanma saatine yakın Trump Demokratlar’ı suçlamıştı. Trump, “yapacak birşeyimiz yok, Demoratlar’ın oylarına ihtiyacımız var” demişti.

Beyaz Saray’dan bir yetkili Trump’ın hala 5 milyar doları istediğini kaydetti. Yetkililer Beyaz Saray’ın hükümetin kapanmasını sadece birkaç gün istediğini ancak bunun daha da uzun olabileceğini kaydediyor.
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