Malta ve İtalya, 300'den fazla göçmeni taşıyan yardım gemisine liman açmıyor









İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın gemisi, dün Libya açıklarında 3 ayrı göçmen teknesinden 307 kişiyi kurtardı.





Open Arms, gemiyi Malta'ya yanaştırarak göçmenleri karaya indirme talebinde bulunduklarını ancak bu ülkeden yanıt alamadıklarını açıkladı.





Geminin bunun üzerine İtalya'dan liman talebinde bulunduğu belirtilirken İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Benim cevabım net: İtalyan limanları kapalı" dedi.





Gemide, henüz birkaç gün önce dünyaya gelmiş bir bebekle annesi de bulunuyordu. Open Arms kurucusu Oscar Camps, bebeğin geçen Çarşamba günü Libya sahillerinde dünyaya geldiğini ve yaklaşık 24 saat boyunca denizde kaldıktan sonra kendileri tarafından kurtarıldığını söyledi. Camps, bebeğin karaya çıkarılarak tıbbi yardım almaması halinde hayatının riske girebileceğini belirtti.





Bu uyarının ardından yeni doğmuş bebek ile annesi Malta'ya ait bir helikopterle gemiden alınarak bu ülkeye götürüldü. Gemideki diğer 305 göçmenin Malta'ya girişine ise izin verilmedi.





