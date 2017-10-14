Samanyolu Haber /Gündem / Kongreler 2020 yılına kadar iptal /14 Ekim 2017 09:01

Kongreler 2020 yılına kadar iptal

Dünyanın ilk 10 kongre merkezi arasında yer alan Türkiye, sigorta şirketlerinin güvenlik riskini almaması nedeniyle 2.5 milyarlık geliri 2020’ye kadar kaybetti

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Turizmin zirve yaptığı 2013 yılında 194 dev kongreye ev sahipliği yapan turizm sektörü, güvenlik sorunları nedeniyle 2020'ye kadar ‘kapıya kilit vurdu.' Tatil için gelen ziyaretçilere göre 3 kat harcama yapan kongre turistini kaybeden sektör, son durumu ‘tünelin ucunda ışık göremiyoruz' diye yorumlarken, bir dönem Türkiye'nin ilk 10'da yer aldığı kongre turizmi ile büyüyen şehir otelleri ise yönünü Asya ülkeleri ile tatil turizmine çevirdi.
Özellikle şehir otellerinin kongrelerin elini ayağını İstanbul'dan çekmesi ile büyük sıkıntıya düştüklerini aktaran Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkan Yardımcısı ve Hilton Üst Sınıf ve Lüks Oteller Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, İstanbul ve Türkiye'nin tehlikeli destinasyonlar listesine girdiğini ve olağanüstü hal (OHAL) ile birlikte sigorta şirketlerinin büyük çaplı organizasyonları kapsama almadığını aktardı. Bu iki durumun İstanbul'u geriye düşürdüğünü kaydeden Zerunyan, küçük çaplı etkinliklerin devam edeceğini ancak 3-4 yılda bir yapılan organizasyonların tamamen kaybedildiğini vurguladı.

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Sektör olarak bunu telafi edecek başka pazarlara yöneldiklerini ve kongre turizmi ile ilgilenen büyük otellerin turistik amaçlı seyahat edenlere odaklanarak segment değiştirdiklerini belirten Zerunyan, “Yeni pazar keşfetmeye bakıyoruz. Sorunların olduğu pazarlar belli. Yönümüzü Doğu'ya Asya'ya çeviriyoruz. Burada da Çin, Hindistan, Endonezya gibi destinasyonlara çeviriyoruz” diye konuştu. Son iki yılın kurtarıcısı olan Araplarda ise geçmiş yıllarda pahalı süitlerde kalan ve kendi araba filosu ile gelen zengin ve yüksek bütçeli turistlerin yerini daha düşük bütçeli tatilcilere bıraktığına dikkat çeken Zerunyan, bu turistlerin Londra, Paris, Cenevre, Viyana gibi bölgeleri tercih ettiğini kaydetti. Zerunyan, burada Türkiye dinamikleri ile birlikte Katar'da yaşanan siyasi krizin etkili olduğunu belirtti. Türkiye genelinde Hilton Grubu'nun 57 açık otelle faaliyet gösterdiğini aktaran Zerunyan, yerli piyasadan beslenen Anadolu'da dalgalanmanın daha az olduğunu aktardı.
‘TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRMÜYORUZ'

TÜROB Genel Sekreteri ve NG Oteller Başkanı Hediye Güral Gür, güvenli ülke görülmemesi nedeniyle Türkiye'nin kongre turizmini tamamen kaybettiğine dikkat çekti. Gür, genellikle 3 yıl önceden planlanan kongre turizmlerinin en az 2020 yılına kadar kaybedildiğini anlattı. Türkiye'nin geçmişte kongre turizminde ilk 10'da yer alırken, son dönemde bu alanda dibi gördüğünü aktaran Gür, “Şu anda tünelin ucunda da görünen herhangi bir ışık yok. Önce her şeyin normale dönmesi lazım. Avrupalı sigorta şirketleri hem yolcuda hem de etkinliklerde Türkiye'yi kapsam dışı bıraktı. Bu siyasi sıkıntıların bir an önce bitmesi gerekiyor” dedi.
2.4 MİLYON KİŞİ GELDİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yayınlanan ‘Kongre Turizmi' raporuna göre, İstanbul Antalya, Ankara, İzmir, Bursa ve Kuşadası'nda bulunan kongre merkezleri 2003-2013 arasında yüzde 254 büyüdü. 2013 yılında Türkiye'ye kongre, seminer ve fuar için gelenlerin toplam sayısı 2.4 milyon olarak gerçekleşirken, kongre turizmi gelirlerinin ise 2.5 milyar doları aştığı dikkat çekiyor.
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