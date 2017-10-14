AKP seçime hazırlanıyor, Ama Sarayın elindeki anketler canını sıkıyor





.Sarayın eline en son en sıcak ulaşan anket kırmızı alarm veriyor. İktidara en yakın anket şirketlerinden biri olan MAK Danışmanlık yaptı; "Sonbahar 2017 siyasi gündem araştırması" üst başlığı ile, 5 Ekim-12 Ekim tarihlerinde 30 Büyükşehir, 24 il, 158 ilçede, 5 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek. R. Erdoğan'ın canını çok sıkan sonuçlara ulaşıldı.





"2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olsa destekler misiniz"in sonuçları (yüzde) şöyle;

Evet kesinlikle desteklerim 48, Evet desteklerim ama kesin kararım diğer adaylar ortaya çıkınca netleşir 7, Hayır kesinlikle desteklemem 35, kararsız/görüş yok 10.Anket firması analiz yorumunu ise şöyle yapıyor; "





2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaklaşık 1,5 yıl öncesinden ortaya çıkan sonuç; seçimin ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sonuçlanacağını gösterse de; bu önemli sürecin özellikle iktidar mensuplarınca dikkatle takip edilmesi, rehavete kapılmadan sıkı tutulması gereken bir süreç olduğu anlaşılmaktadır."Erdoğan'ın canını sıkmaya devam eden diğer sonuç da "yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?"de kendini gösteriyor





.MAK Danışmanlık, kararsızlar dağıtılmadan AKP için yüzde 41.5'lik bir sonuca ulaşmış. Ancak sunulan raporda yapılan analizler çok ilginç;"Bu tablo İktidar partisi için tek başına iktidar konusunda bir sıkıntının habercisidir.Kararsızların matematiksel yüzde ile doğru orantılı bu paylaşımı matematiksel bir fikir oluştursa bile sosyolojik anlamda doğru sonuçlar içermeyebilir. Zira seçmen içinde 'ilk kez oy kullanacak seçmen dışındaki kitle' oy verdiği parti iktidar partisi ise özellikle bunu net ifade eder ve genel olarak partisinin arkasında durur. Kararsız ya da Görüş Yok diyen kitle genelde muhalif seçmen kitlesidir. Bu durumda dikkate alınması gereken sayısal veriler kararsızlar dağılmadan ortaya çıkan seçmen tablosudur.





Ülkemizde yanlış bir algı ile sürekli sağ partilerin alternatifi sol partiler şeklinde ifade edilmektedir. Halbuki sağ sol seçmen geçirgenliği sağ sağ ya da sol sol arasındaki geçirgenliğe göre çok zayıftır. Özellikle Ak Parti'ye alternatif olabilecek sağ bir partinin ciddi kırılmaları getirebileceği, hatta solun ulusalcı kanadını da hareketlendiren bir cazibe merkezi olabileceği dikkate alınmalıdır

."Gündemdeki sıcak konu başlıkları ile ilgili çıkan sonuçlar da oldukça çarpıcı. "Size göre ülkemizin şu an için en önemli sorunu nedir" sorusuna gelen yanıtlar;Dış tehditler ve sınır ötesi operasyon 24, Ekonomik konular 21, İşsizlik 15, Adalet 10, Terör 8, Eğitim 7, Ahlaki ve ailevi sorunlar 6, Diğerler 9.

Diğer gündem maddeleri ile ilgili çıkan anket sonuçlarına da yer verelim * "ABD'nin Türkiye için stratejik müttefik/dost bir ülke olduğunu düşünüyor musunuz?" Hayır 81. Evet 11. Kararsız/görüş yok 8. * "Kuzey Irak'ta yapılan referandumun Türkiye için bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?" Evet 76. Hayır 11. Kararsız/Görüş yok 23 * "Türk ordusunun sınır ötesi operasyonlarını destekliyor musunuz?" Evet 72. Hayır 18. Kararsız/Görüş yok 10.



Anketin, "2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olsa destekler misiniz?" bölümünde yapılan şu analizi ayrı tuttum. İSTANBUL ve ANKARA'ya özel çalışmamızda, bu konuyu ülke nüfusunun en yoğun olduğu bu iki şehirde, (Türkiye geneli araştırmamızda geleneksel ölçütümüz olan on binde bir oranın çok üstünde, seçmen sayısının çok daha yüksek bir oranıyla) yaptığımız araştırmayla daha ayrıntılı inceleyeceğiz. O araştırmanın sonuçları bize yerel seçimlerin bu iki şehirdeki akıbeti için de bir ön sonuç verecektir."Herhalde, Melih Gökçek krizinin sonucu bekleniyor!..

Deniyor ki;"1 hafta sonra kamuoyuyla paylaşacağımız ve halen saha çalışmaları devam edenya özel çalışmamızda, bu konuyu ülke nüfusunun en yoğun olduğu bu iki şehirde, (Türkiye geneli araştırmamızda geleneksel ölçütümüz olan on binde bir oranın çok üstünde, seçmen sayısının çok daha yüksek bir oranıyla) yaptığımız araştırmayla daha ayrıntılı inceleyeceğiz. O araştırmanın sonuçları bize yerel seçimlerin bu iki şehirdeki akıbeti için de bir ön sonuç verecektir."Herhalde, Melih Gökçek krizinin sonucu bekleniyor!..

İktidarın, "seçimler 2019'da normal takviminde yapılacak" söylemleri inandırıcılığını kaybetti. Saray, 15 Temmuz 2018'de genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmak için kararlılıkla plan proje çalışmalarına devam ediyor. Ancak, kafalarını karıştıran çetrefilli konular var!.. Çözmeye, üstesinden gelmeye çalışıyorlar... Bu arada anket üstüne anket çalışmaları son sürat devam ediyor. Ama gelen sonuçlar onlar için iç açıcı değil..