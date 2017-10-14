İspanya Doğan Akhanlı’yı Türkiye’ye iade etmeyecek

Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı’nın iade edilmeyeceği bildirildi. İspanya Adalet Bakanlığı'nda cuma günü Madrid'de yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Rafael Catalá’nın önerisi doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından Akhanlı'nın Türkiye’ye iadesine ilişkin işlemlerin durdurulduğu ifade edildi.

Gabriel memnuniyetini dile getirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İspanyol hükümetinin Doğan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade işlemlerini durdurmasını memnuniyetle karşıladı. Gabriel Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Çok rahatladım, İspanyol bakanlar kurulunun Sayın Akhanlı’nın Türkiye'ye iadesine ilişkin işlemleri durdurması beni çok memnun etti” dedi. Akhanlı’nın İspanya’yı terk edebilmesi için ilgili mahkemenin daha önce aldığı kararı bozması gerektiğini hatırlatan Gabriel, “Umarım bu da hızla ve zor olmadan gerçekleşir ve böylelikle Sayın Akhanlı Almanya'ya dönebilir” şeklinde konuştu.

İspanya’yı terk edebilecek

İspanyol hükümetinin altığı bu kararın ardından ilgili mahkemenin onayının formalite olduğu ve önümüzdeki günlerde bu onayın verilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Kölner Stadt Anzeiger gazetesine konuşan Doğan Akhanlı, artık İspanya’yı terk edebileceğini söyledi. Akhanlı, İspanyol yargısının Türkiye’nin iade talebini reddettiğini dile getirdi. Akhanlı’nın gelecek çarşamba günü daha önce yaşadığı Almanya’nın Köln kentine döneceği belirtildi.



