Komşu'da oylar bölündü 10 Türk vekil meclise giremedi

Sandık çıkış anketlerine göre, merkez sağdaki Gerd Partisi, yüzde 32.8 oyla seçimleri kazandı. Türk partiler ise seçimden ağır yara aldı. AKP destekli ve Türkler ile Müslümanların oylarına talip olan Dost Partisi yüzde 2.8 oy alarak barajın altında kaldı. Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8 oy alarak 3. parti oldu. Fakat AKP’nin kurduğu Dost Partisi, HÖH’nin genel oylarının yüzde 10’u kadarının azalmasına sebep olduu. İlk sonuçlara göre, Bulgaristan Meclisi’ndeki toplam Türk ve Müslüman milletvekili sayısının 31’den 20’lere kadar düşebilir.





Edirneli Siyasetçi Tuna Bekleviç ise bu durumu tweet hesabından, “Merdiven altı “Ak” dış politikanın son icraatı olarak Türkler #Bulgaristan ‘da bölünerek kaybetmiş oldu. Hedefsiz “Ak” dış politika tüm Dünya’da Türkleri tehdit ediyor. Sandığa giden tüm vatandaşlarımızın bu gerçeği dikkate almasında fayda var” açıklamasını yaptı.





Kesinlik ifade etmeyen ilk sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı. Araştırma şirketi Gallup International’ın verilerine göre, eski Başbakan Borisov’un liderliğindeki GERB, oyların yüzde 33’ünü aldı. Ilımlı bir milliyetçilik sergileyen GERB, Avrupa Birliği ile de ilişkilerini ön planda tutuyor. Borisov ayrıca komşu Türkiye ile dengeli ilişkilerin olması gerektiğini savunuyor.





Sosyalistlerin oranı yüzde 28





GERB’i yüzde 28’lik oy oranı ile eski Komünist Partisinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi izliyor. Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ise yaklaşık yüzde 8 oranında oy alarak ülkenin yönetiminde kilit rol oynamayı hedefliyor.





HÖH’ün oy oranı yüzde 8





Sandık çıkış anketine göre, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8 oranında oy aldı. Geçen parlamentoda üçüncü büyük siyasi güç olan HÖH’ün bu seçimde oy oranını düşürdüğü görülüyor.





Oligark iş adamı Veselin Mareşki’nin başını çektiği Volya (İrade) Partisi, yüzde 4 barajını geçen beşinci siyasi güç oldu. Sağ güçleri birleştiren Reformcu Blok (RB) ise yüzde 4 barajını zorlayan altıncı parti olarak gösteriliyor.









AKP’nin partisi yüzde 2.8’de kaldı, barajı geçemedi





Bulgaristan’da Nisan 2016’da kurulan ve Türkler ile Müslümanların oylarına talip olan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi’nin, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHB) ile kurduğu DOST Birliği ise yüzde 2.8 oranında oya sahip. Bulgaristan’da yüzde 4 olan seçim barajını geçemeyen Dost Birliği barajın altında kaldı.