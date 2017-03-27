Akrabayı gözetip kollayan Başkan!

AKP'li Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i kamu oyu makam aracı sevgisi ile tanımıştı. Belediyenin 189 milyon borcu varken, belediyeye bağlı bir şirket üzerinden kendisine 979 bin TL'ye makam aracı alınca medyada haber olmuştu.





Asıl ilgi çeken ise Keleş'in savunması olmuştu. Başkan Keleş ‘Neden pahallı makam arabası alıp da belediyenin kaynaklarını çar-çur ediyorsun?’ türü eleştirilere Keleş Diğer başkanlar bir araya geldiğinde, herkes AUDİ arabasını park ederken ben yanlarına Passat mı çekeyim?...."

diye savunma yapmıştı.





İşte bu haberler oldu unutuldu. Ama Başkan şimdi Sosyal Medyada yine gündem oldu.





AKP'li Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş şimdi de akrabalarını belediyeye doldurmakla suçlanıyor . Aralarında amcası, gelini, yeğeni ve kuzenin de bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlere atadı. Keleş, amcası Şemsettin Yenersoy, teyze kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney'i Belediye Başkan Yardımcısı yaptı. Sosyal medyada Düzce Belediyesi aile şeması çıkarıldı. Şemanın altına da, “Başkanlık Sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulama sorunsuz bir şekilde ilerliyor” notu düşüldü.













Amca Şemsettin Yenersoy











Sosyal medyada aile şeması

AKP'li başkanın eşi Gönül Keleş'in yeğeni Emre Kahraman Özel Kalem Müdürü oldu. Keleş yeğenlerinden; Ferit Girgin'i Destek Hizmetleri Müdürü ,Zeynan Karabacak'ı Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu'nu Fen İşleri Müdürü atadı. Mesude Özcan'ın 2 Mayıs 2016'ya kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.





Keleş, iki yıl Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan yeğeni Akif Keleş'i geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kaydırdı. Mehmet Keleş, gelini İlkay Karabulut Keleş'i de unutmadı.İlkay Keleş, iki yıldır kayınpederinin Basın Danışmanlığı'nı yürütüyor… Sosyal medyada Düzce Belediyesi aile şeması çıkarıldı. Şemanın altına da, “Başkanlık Sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulama sorunsuz bir şekilde ilerliyor” notu düşüldü.





