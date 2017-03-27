Polis şiddetinden dolayı İçişleri Bakanlığı tazminat ödeyecek

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında polisler ve siviller tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 650 bin lira manevi, 57 bin 180 lira maddi olmak üzere, 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.





Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada karar çıktı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 707 bin 180 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin ceza davasında, sanık polis Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut ile dört sivile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildiği hatırlatıldı.









İdarenin hizmet kusuru

Mahkeme kararında, "kamu görevlilerinin üstlendikleri ödev ve yürüttükleri hizmetin kural, usûl ve gereklerine aykırılık teşkil eden eylemlerinin idarenin hizmet kusuru içerisinde kaldığı" vurgulandı. Kararda, şöyle dendi:

"Güvenlik güçlerinin kamu hizmetini icra ettikleri sırada sivil vatandaşlarla birlikte tekmeli - sopalı saldırı gerçekleştirerek, Korkmaz’ın ölümüne sebep olmalarıyla idarenin hizmet kusuruna yol açtıkları kuşkusuzdur. Diğer bir ifadeyle, ilgilinin (Ali İsmail Korkmaz) güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşın birlikte saldırısına uğradığı, olay sonucu meydana gelen zararın kamu hizmetinin yürütülmesi ve görevin ifası sırasında oluştuğu, dolayısıyla zarar ile idare eylem arasında nedensellik bağı bulunduğu açıktır.”



