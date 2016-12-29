Samanyolu Haber /Dünya / Kolombiya'da FARC gerillalarına af yasası onaylandı /29 Aralık 2016 15:30

Kolombiya'da FARC gerillalarına af yasası onaylandı

Kolombiya'da kongrenin iki kanadından birini oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gerillalarına yönelik af yasası onaylandı.

Kolombiya'da FARC gerillalarına af yasası onaylandı

Temsilciler Meclisi yasayı 117 kabul ve 3 ret oyuyla onayladı. Senato'dan da ret oyu gelmedi. Yasanın yürürlüğü girebilmesi için parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elinde bulunduran Devlet Başkanı ve Nobel Barış Ödül sahibi Juan Manuel Santos'un onayı gerekiyor.

Af yasası, insanlığa karşı suç işlememiş ve insan haklarını ihlal etmemiş tüm FARC gerillalarını kapsayacak. Anlaşma yaklaşık 5 bin 800 FARC gerillasının silahlarını bırakmaları ve taleplerini siyaset aracılığıyla dile getirmeleri hedefleniyor.
Kolombiya hükümeti ile FARC gerillaları arasında maddeleri değiştirilen ikinci barış anlaşması Kasım ayı sonunda imzalanmıştı. Ülkedeki ilk barış anlaşması referanduma sunulmuş, referandumdan yüzde 50.2 oy ile hayır çıkmıştı.
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