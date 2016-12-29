Samanyolu Haber /Spor / Tuzla yenilgisi sarı-kırmızılı kulübü karıştırdı /29 Aralık 2016 15:32

Tuzla yenilgisi sarı-kırmızılı kulübü karıştırdı

Ligde son 5 maçının 4'ünü kazanarak zirve yarışından kopmayan Galatasaray tam huzura eriyordu ki, Türkiye Kupası grup maçında Tuzla yenilgisi sarı-kırmızılı kulübü darmadağın etti.

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Galatasaray zayıf rakibine yenilirken, gruptan çıkma şansını da ciddi anlamda zora sokmuş oldu. Ayrıca mücadelede Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmeleri, Sarı Kırmızılı takımdaki disiplin ve otorite sorunu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Yasin ve Chedjou'nun adeta kasıtlı bir şekilde kart görmeleri teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yönetimin de tepkisini çekti. 

İki futbolcu kupa maçında gördükleri gereksiz kart yüzünden Torku Konya lig mücadelesinde olmayacak. Bu maçta sarı kart cezalısı olan Bruma'nın olmayacak olması da ayrı bir handikap. 



SPORTİF A.Ş. OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Galatasaray yönetimi tam Riva ve Florya arazileri için Emlak Konut ile resmi imzaları atmış ve rahatlamış iken, futbol takımının Tuzla maçındaki görüntüsü ile sarsıldı. Futbol A.Ş. Yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Futbol A.Ş. yönetiminin Yasin ve Chedjou'ya 100 bin Euro'dan az olmamak üzere para cezası vermesi kesinlik kazandı. 

Bu kararı Galatasaray Yönetimi de kesin olarak onayacak. Ücretinin artışını talep eden Yasin Öztekin'in ücreti kesinlikle artırılmayacak. Menajerine gitmek isterse "Oyuncuna kulüp bul" mesajı verilecek. 


Afrika Kupası'na gidecek olması yüzünden gördüğü kırmızı kartın Konyaspor maçına etkisi olmayacak olan Chedjou ise eğer kulüp bulursa devre arasında gönderilecek. Aksi halde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Afrika Kupası dönüşü Chedjou'nun takımla antrenmana alınmayıp, A2 Takımı ile antrenmana çıkacak. 
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