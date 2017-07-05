Samanyolu Haber /Gündem / Koğuşta sesli okunan Kur'an-ı Kerim rahatsız etti /05 Temmuz 2017 15:35

Koğuşta sesli okunan Kur'an-ı Kerim rahatsız etti

Türkiye’de son yıllarda yoğunlaşan adaletsiz uygulamalar ile ülkenin işkenceler, zulümler ve yasaklarla anılmasına neden oldu. Hukuk dışı uygulamaların sıklıkla yaşandığı yerlerin başında ise cezaevleri gelmektedir.

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OHAL süreci ve Adalet Bakanlığı’nın emirleri bahane edilerek birçok hukuksuz muameleler yapılmaya devam ediyor. Kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim ile ilgili yasaklamalar ise vicdanları yaraladı.

Kur’an-ı Kerim’e Erişimler Kısıtlanıyor

Magduriyetler.com'un derlediği bilgilere göre cezaevinde tutulmakta olan kişilere verilmesi gereken ve yakınları tarafından getirilen Kur’an-ı Kerim’lerin cezaevi idarecilerinin talimatıyla kabul edilmedikleri öğrenildi. Cezaevi kütüphanesindeki sınırlı sayıda bulunan Kur’an-ı Kerim'lerse talepte bulunan tutukluların ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Cezaevi kantinleri aracılığıyla Kur’an-ı Kerim ve dinimizle ilgili kitapların siparişlerini teminde zorluklar çıkarılmakta ve gecikmeler olmaktadır. Daha önce Kilis ve Denizli’de bulunan cezaevlerindeki idarecilerin bu konuda zorluklar çıkardıkları tutuklu yakınları tarafından ifade edilmişti.

Aynı yasakçı tutum Malatya’da da yaşandı. Malatya cezaevinde bulunan tutuklulara  Kur’an-ı Kerim götüren yakınlarından Kur’an-ı Kerimlerin alınmadığı öğrenildi. Bu uygulamanın hangi mevzuata göre yapıldığı sorularına cezaevi yetkililerinin Kur’an-ı Kerimler ile ilgili yasakçı tavırları anlaşılamadı. Başka cezaevlerinde de benzer yasaklamalar yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca bazı cezaevlerinde Kur’an-ı Kerimi sesli okumak isteyen tutuklulara müdahale edildiği ifade ediliyor.

Şanlıurfa Cezaevinde Sesli Kur’an-ı Kerim Okumak Yasak

İddialara göre akıllara durgunluk veren olay Şanlıurfa Cezaevi’nde yaşandı. Kıraatı düzgün olan bir tutuklunun koğuştaki arkadaşlarına sesli şekilde Kur’an-ı Kerim okuduğunu gören gardiyanların, sesli Kur’an okumanın yasak olduğunu söyleyerek, Kur’an-ı Kerim’e el koydukları öğrenildi. Bu akıl almaz muameleye itiraz eden tutuklunun, şahsına ait Kur’an-ı Kerim’in iade edilmesi için idareye dilekçe yazdığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, cezaevi yönetimi, ancak sessiz şekilde okuyabileceği şartını belirterek Kur’an-ı Kerim’i iade etti.

Kur’an-ı Kerim’i sesli şekilde okumanın, kimleri nasıl rahatsız ettiği anlaşılamadı.


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