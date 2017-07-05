ABD'den TIR iddianamesi cevabı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan yeni iddianameyle ilgili bir açıklama yaptı.





Açıklamada, "İddiayı destekleyecek bilgi yok" denildi.





İDDİANAMEDE ABD İRTİBATI VAR DENİYOR



