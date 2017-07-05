ABD'den TIR iddianamesi cevabı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan yeni iddianameyle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "İddiayı destekleyecek bilgi yok" denildi.
İDDİANAMEDE ABD İRTİBATI VAR DENİYOR
Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlandığı duyurulan iddianamede, 'şüphelilerin ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğu belirtiliyor. İrfan Fidan, bu görüşmelerin içeriğini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını kaydediyor