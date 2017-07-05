15 Temmuz’da meclise füze atıldı mı?

Darbe yazısı yazdıkça kafamdaki soru işaretleri çoğalıyor. Meclisin bombalanmasını yazacakken aklıma “Darbe sırasında başbakan neden enterne edilmeye çalışılmadı” diye bir soru geldi. Gerçekten, hadi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP içinden en söz geçireceği, kendi inisiyatifini alamayacak, kendi dediğinin dışına çıkmayacak birini başbakan yaptı, peki darbeciler de mi öyle sandı acaba Binali Yıldırım’ı!.. Çünkü Turgut Özal da aynı mantıkla Yıldırım Akbulut’u başbakan yapmış ama sonuç hiç de istediği gibi olmamış, Yıldırım Akbulut Türkiye’nin 1. Irak-Körfez savaşına girmesini önlemiş, böylece Özal’ın “1 koyup 3 alacağız” hevesini kursağına tıkamıştı. Bence bu konu ciddi bir şekilde sorgulanmaya değer…







Neyse, şimdi gelelim yazının başlığına ve konumuza. Bu yazıya fotoğraflar ekledim, çünkü bu konuyu örneklemeden anlatmak çok zor. Diyeceksiniz ki, “Peki sen bomba uzmanı mısın da bunları yazıyorsun”. Hayır değilim ama bunlar bana uzmanlar tarafından gönderildi ve mantığıma yattığı için de yayınlama kararı aldım. Bikaç uzman subay bir araya gelmiş ve “GERÇEĞİN PEŞİNDE” diye bir kitap hazırlamışlar. Bu kitap Türkiye’de yayınlanır mı bilemem ama büyük olasılıkla yurt dışında yayınlanır ve çok ses getirir.





Hayret ettiğim şey, bombalanan meclisin fotoğrafları sır değil ve bunlar halkı gaza getirmek için ballandıra ballandıra yayınlandı. Bunu söylerken yayınlanmasına karşı olduğum anlaşılmasın ama bunlar gazetelerde yayınlanır, televizyonlarda günlerce gösterilirken onca uzman ve subay neden televizyonlarda benim aşağıda değineceğim konulara değinmedi ve 1 tanecik bile soru sormadı?





İlk fotoğraf yada bombalama için uzman olmaya gerek yok. Darbeden, 15 Temmuz olayından haberi olmayan bir uzmana bu fotoğrafı gösterirseniz büyük bir olasılıkla “Kepçeyle temel açılışı yapılmış” diye bir rapor verebilir.











