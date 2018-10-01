Samanyolu Haber /Politika / Kocaoğlu yeniden aday olmayacak /01 Ekim 2018 13:31

Kocaoğlu yeniden aday olmayacak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mart 2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Değişimde ısrarcı olduğunu söyleyen Kocaoğlu, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım."

Kocaoğlu, "14.5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP'li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir" diye konuştu.

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın vefatının ardından 21 Haziran 2004 tarihinde göreve gelmişti.

CHP'Lİ ÖZEL: BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Kocaoğlu'nun aday olmama kararını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Benim için de sürpriz oldu" dedi.

NTV'ye konuşan Özel, "Aziz Bey, CHP'nin önemli değerlerinden birisidir. İzmir'de yaptıkları ortadadır. CHP'nin önemli bir marka değeridir. Siyasette zaman içinde çok şey değişebilir. Kişisel bir karardır. CHP'nin güç kaybı anlamına gelmez. Benim için de sürpriz oldu. CHP'nin gücünde bir değişiklik, türbülans beklememek lazım" ifadelerini kullandı.
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