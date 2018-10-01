Ali Koç’tan Phillip Cocu’ya: İstifa et

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ağır yenilgi sonrası Phillip Cocu'dan istifasını istedi. Phillip Cocu ise istifa talebini reddetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Phillip Cocu bugün yeniden görüşecek. Fenerbahçe’de Phillip Cocu'nun yerine en büyük aday, taraftarın da lehine tezahürat yaptığı Ersun Yanal…







Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası ise tribündeki taraftarların arasına girdi. Ali Koç, “Ne derseniz haklısınız. Mahcubuz. Ama öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten dolayı özür diliyorum. Bunlar formanın ağırlığının farkında değil” dedi. Ali Koç, devre arası da soyunma odasına inip, “Anadolu takımı gibisiniz. Formanın hakkını verin” diye isyan etti.





