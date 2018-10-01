Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul enflasyonu açıklandı /01 Ekim 2018 13:29

İstanbul enflasyonu açıklandı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4.04, toptan fiyatlar yüzde 6.47 arttı.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatların yüzde 4,04 artış gösterdiğini açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 18,54 oranında gerçekleşti.

Toptan fiyatlarda artış ise eylülde yüzde 6.47; yıllık bazda yüzde 26.61 seviyesinde oldu.

Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 12.98, ev eşyasında yüzde 5.45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5.37, gıdada yüzde 4.78, giyimde yüzde 3.75, diğer harcamalarda yüzde 3.29, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.32, konutta yüzde 1.17 arttı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12.69, gıda maddelerinde yüzde 8.27, kimyevi maddelerde yüzde 7.61, mensucatta yüzde 4.93, madenlerde yüzde 4.76, inşaat malzemelerinde yüzde 2.91, işlenmemiş maddelerde yüzde 1.16, yükseliş kaydetti.
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