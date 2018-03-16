Koç artık yatırımları yurt dışına kaydırıyor... Yunanistan'da büyük bir alım yaptılar...





Ülkenin en büyük marinasına da talip olan Koç, dün Yunanistan’ın bir numaralı araç kiralama şirketini bünyesine kattı. Otokoç Otomotiv ve Avis Budget Group, Yunanistan’ın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Olympic Commercial and Tourism Enterprise SA’yı satın aldı.





Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, “Ülkemizin ve Koç Topluluğu’nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç, 90. yılında gerçekleştirdiği bu satın almayla, Türkiye ile birlikte 9 ülkede 80.000 adetlik araç filosuna ulaştı. Koç Topluluğu olarak tüm işlerimizde hem ülkemizde, hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz. Avis Budget Group ile yaptığımız yatırım ortaklığı, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyen adımlardan biri oldu. Aktif büyüklüğü 455 milyon Euro olan bu operasyon ile Yunanistan’da çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.





Avis Budget Group Başkanı ve CEO’su Larry De Shon, “Yıllardır iş ortağımız olan Koç Grubu ile Yunanistan'daki Avis, Budget ve Payless markalarının faaliyetlerini sürdürebilmek adına bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni ortaklığımızda birlikte müşteri deneyimini geliştirerek, gelirlerimizi ve operasyonel verimliliğimizi arttıracağımıza inanıyoruz” dedi.





Otokoç ve Avis Budget Group, uluslararası pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Yunanistan'da Avis, Budget ve Payless lisansları ile kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan Olympic, Otokoç ve Avis Budget Group ortak girişim ile satın alındı. Ortak girişim şirketinin hisselerinin sahiplik payı yüzde 80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Budget Group’tan oluşuyor. Olympic 2017 yılsonu itibariyle 32 bin adetlik araç parkına sahip.