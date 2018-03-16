40 günlük cezaevine konuldu şimdi 17 aylık.. Delil yokken hapiste tutuluyor

Cezaevindeki 700 bebekten biriydi. Annesi Suna Uslu’ya 25 dakika süren ilk duruşmada 7,5 yıl hapis cezası verildi. Gerekçe ise Gülen Cemaatine ait bir yurtta kısa süreli sigortalı olarak çalışması…

İLKOKUL ÇAĞINDA 2 ÇOCUĞU DAHA VAR





Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Suna Uslu karara itiraz etti. Uslu’nun aldığı cezaya itirazı Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi’nde görüşüldü. Mahkeme, 15 Şubat 2018 tarihinde kararı bozdu. Ardından 14 Mart 2018’de yeniden istinaf mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Suna Uslu, 40 günlükken cezaevine kendisi ile birlikte giren Asım’ın dışında ilkokul çağında iki çocuğunun daha olduğunu anlattı. Ayrıca bakımından sorumlu olduğu annesinin ve kendisinin sağlık durumuna da dikkat çekti.



