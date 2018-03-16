40 günlük cezaevine konuldu şimdi 17 aylık.. Delil yokken hapiste tutuluyor

Cezaevindeki 700 bebekten biriydi. Annesi Suna Uslu’ya 25 dakika süren ilk duruşmada 7,5 yıl hapis cezası verildi. Gerekçe ise Gülen Cemaatine ait bir yurtta kısa süreli sigortalı olarak çalışması…
İLKOKUL ÇAĞINDA 2 ÇOCUĞU DAHA VAR
Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Suna Uslu karara itiraz etti. Uslu’nun aldığı cezaya itirazı Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi’nde görüşüldü. Mahkeme, 15 Şubat 2018 tarihinde kararı bozdu. Ardından 14 Mart 2018’de yeniden istinaf mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Suna Uslu, 40 günlükken cezaevine kendisi ile birlikte giren Asım’ın dışında ilkokul çağında iki çocuğunun daha olduğunu anlattı. Ayrıca bakımından sorumlu olduğu annesinin ve kendisinin sağlık durumuna da dikkat çekti.
Uslu’nun bir yurtta kısa süre sigortalı çalışması bebeği ile cezaevinde tutulmasına ve mahkum edilmesine tek gerekçeydi. Uslu’nun çalıştığı cemaat yurduna AKP Aksaray Milletvekili İlknur İncegöz’ün de zaman zaman kahvaltıya geldiği, bu durumun bir suç teşkil etmeyeceği anlatıldı. Ancak savcı Ahmet Hamdi Kaya, Uslu’nun kaçma şüphesi olduğunu belirterek tutukluluk halinin devam etmesi yönünde mütalaa verdi. Bunun üzerine mahkeme Uslu’yu tahliye etmedi. Uslu’nun Avukatı son savunma için 17 Mart’a kadar süre istedi. Uslu’nun diğer iki çocuğu da ilkokul çağında olmasına karşın savcılık hiçbir insani hususu dikkate almadı. Uslu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltmeye yetecek bir tek somut kanıt da gösterilmedi.Savcı delil gösteremediği mütalaasında klasik ifadelerle “kuvvetli suç şüphesi, adli kontrolün yetersiz kalacağı ve kaçma şüphesi olduğunu” belirtti. Anne Uslu ve 40 günlükken cezaevine giren Asım bebek, istinaf mahkemesinin 17 Mart’ta vereceği kararda da tahliye edilmezse 7 yıl 6 ay olan hapis cezasını içeride geçirecek. Asım Bebek yaklaşık 4 yıl daha gerçek dünya ile tanışamayacak.