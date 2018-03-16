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68 Hakim ve savcı adayına gözaltı
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68 Hakim ve savcı adayına gözaltı
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16 Mart 2018 10:03
68 Hakim ve savcı adayına gözaltı
Hakim ve savcı adayları olduğu belirtilen 68 kişiye gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
İstanbul merkezli 28 ilde hakim ve savcı adaylarına dönük “Cemaat” operasyonu başlatıldığı açıklandı.
Hakim ve savcı adayları olduğu belirtilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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