Kızından sonra şimdi de dünürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çay toplayan, düğmesiz olan cübbesinin önünü iliklemeye çalışan, kızı Gonca Hatinoğlu da jet atamayla Yargıtay’a hakim yapılan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü de AKP’den milletvekili adayı oldu.





Zerrin Güngör'ün damadının annesi eczacı Zemzem Açanal, Urfa listesinde 4. sıraya konuldu. Açanal adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘'Hak ettiğim için listedeyim. AKP Şanlıurfa Kadın Kolları kurucusu ve gönülden bağlı neferiyim. Cumhurbaşkanım takdir etti ve beni listeye aldı” dedi.





Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuşan Açanal şunları söyledi: “2003'ten beri partinin içindeyim. Belediye Başkan Vekilliği yaptım. Şanlıurfa AK Parti Kadın Kolları kurucusuyum. Partimin her zaman emrinde çalıştım. Hiçbir zaman gönül bağımı kesmedim. Adaylığımın torpille alakası yok. Ben hak etmemiş miyim yani? Hiçbir geçmişim olmasa, mücadelem olmasa, Zerrin Hanım baskısıyla girmiş olsaydım, o zaman dedikleri doğru çıkardı. Ben her zaman partimin içindeyim. Bu dönem de Cumhurbaşkanım layık gördü. Aksini düşünmek doğru değildir.”





Zerrin Güngör’ün kızı Gözde ile Zemzem Açanal'ın oğlu Hazım, 1 Temmuz 2017'de dünyaevine girmiş, nikah şahitleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit olmuştu.